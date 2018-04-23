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23.04.2018 19:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале школьник скончался после падения на арматуру на стадионе

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге правоохранительные органы начали проверку по факту смерти школьника из-за несчастного случая на стадионе.

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Как рассказала официальный представитель Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, первоклассник гулял 15 апреля на школьном стадионе и упал на кусок арматуры. Металлическая конструкция пробилf ребенку голову. Неделю врачи боролись за его жизнь, но безуспешно: сегодня мальчик скончался.

Стадион, где все произошло, находится между двух школ Верх-Исетского района. Сейчас региональный Следственный комитет помимо прочего выясняет, на балансе какой организации находится спортплощадка.

Уголовно-правовая оценка трагедии будет дана по итогам начавшейся проверки.

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