Свердловский облсуд обязал администрацию Верхней Пышмы выплатить компенсацию автовладельцу "Рено", которого раздавил рухнувший тополь - больше полумиллиона рублей.

Алексей добивался возмещения около года. - Возмущают не столько бюрократические процедуры и волокита, сколько хамское отношение чиновников: их не волнуют проблемы простых работяг, в которые они должны вникать по долгу службы, - говорит Алексей. - Чтобы купить машину, я вкалывал на заводе, кредит взял. Чтобы установить "хозяина" дерева, два месяца рассылал запросы - коммунальщики кивали на чиновников, те - на коммунальщиков.

Только в суде выяснилось, что ЧП произошло на муниципальных землях общего пользования. В этом случае пилить сухостой - обязанность муниципалитета.

В суде чиновники оспаривали каждый документ и даже погодные условия: утверждали, что дерево повалил ураган. В ответ Алексей добыл справку из гидрометцентра, что в тот день дул обычный порывистый ветер. Суд признал правоту автовладельца, мэрия это решение оспорила, но облсуд также встал на сторону истца, обязав администрацию компенсировать затраты на восстановление машины - 543 тысячи рублей, затраты истца на экспертизы- 77 тысяч рублей.