В Челябинске арестован педофил, напавший на ребенка в бассейне

В Челябинске предъявлено обвинение 54-летнему мужчине, напавшему на мальчика в душе одного из бассейнов города. Действия задержанного квалифицированы по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- По версии следствия, 9 апреля в одном из бассейнов Челябинска обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности девятилетнего мальчика, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По ходатайству следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Добавим, что по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ), мужчине грозит наказание на срок до 20 лет лишения свободы с последующим ее ограничением еще на два года.