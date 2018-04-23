Точку в полувековом споре - кто и как должен охранять пассажирские авиарейсы в России - возможно, поставит документ, проект которого разрабатывают эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии. Спорных вопросов три: надо ли сажать в авиасалон бойца, от какого ведомства и чем его вооружить. Впрочем, это - ключевые вопросы. При подробном рассмотрении они буквально расползаются еще на десятки подвопросов.

Напомним, речь идет о необходимости или ненадобности присутствия в пассажирском кресле бойца спецподразделения, который должен обезвредить угонщика самолета или террориста. Мол, преступник только-только заявляет о захвате самолета, как вдруг никому не известный и неприметный на первый взгляд пассажир выхватывает пистолет и убивает террориста. Все красиво. Но не так просто.

Во-первых, спецназовец может не попасть в террориста. Пуля может угодить в случайного человека и, что еще страшнее, пробить обшивку самолета и погубить всех. Чтобы этого не случилось, и придумали травматические пистолеты - оружие, стреляющее резиновыми пулями. Вырубить человека такая пуля может, но пробить фюзеляж самолета - нет.

Во-вторых, спецназовец может промахнуться и резиновой пулей, а террорист все равно успеет нажать кнопку и взорвать самолет. В-третьих, что самое страшное, террорист-смертник вообще может ничего не требовать и даже не объявляться, а просто инкогнито привести в действие взрывное устройство. Именно поэтому и произошел перекос в пользу технических средств контроля - мол, проще оружие и взрывчатку обнаружить, что называется, на подходе. То есть при помощи всяких рамок и прочих детекторов.

Создалась весьма странная ситуация, в том числе и юридическая. Ни одно из силовых или правоохранительных ведомств не подтверждает, что кто-то из их сотрудников сопровождает пассажирские авиарейсы. Нет этого в законодательстве, а значит, и в штатах структур. В так называемых транспортных линейных отделах полиции говорят - да, мы задерживаем всяких хулиганов и дебоширов, но уже после приземления лайнера. Говорят, в один из десяти самолетов когда-то сажали спецназовца (а, может, и сажают до сих пор), однако он не вмешивается в бытовые конфликты. Но вдруг случится так, что, казалось бы, обычный пьяница, обрушит лайнер? Получается, заниматься так называемой внутренней охраной пассажирских рейсов официально могут только частные охранники авиакомпаний.

Корреспонденту "РГ" стало известно, что эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии совместно разрабатывают проект документа, регламентирующего защиту пассажирских самолетов. Видимо, каждый рейс - внутренний и внешний - будут сопровождать от двух до шести специально подготовленных сотрудников. Почему не один боец - понятно, - его надо страховать и прикрывать (вдруг ему станет плохо, или его смогут вычислить террористы).

Определяются и с вооружением. Уже отказались от снабжения пилотов пистолетами Макарова (когда-то выдавали два-три ПМ на экипаж). Теперь предлагают вооружать сопровождающих лайнеры спецназовцев элекрошокерами.

Скорее всего, речь пойдет о так называемых стреляющих устройствах типа ГАРД. Это - дистанционно-компактное электрошоковое устройство со сменной обоймой на пять выстрелов. При нажатии на спуск аппарата высоковольтный разряд инициирует два картриджа, из которых вылетают "зонды", разматывая провод и создавая токопроводящую линию до цели. То есть в одежду нападающего втыкаются два контакта и его весьма чувствительно бьет током, мощность разряда - 10 Вт. В гражданском варианте мощность будет до 3 Вт.

Видимо, каждый рейс будут сопровождать от двух до шести специально подготовленных сотрудников

В зависимости от картриджа стрелять можно на расстояние от 3 до 10 метров. Весит устройство 600 граммов, источник питания - литиевый полимерный аккумулятор. Есть лазерный целеуказатель - промахнуться сложно. Самое главное - электрошок для человека не смертелен, его скрутит судорога, он может потерять сознание и 5-15 минут быть в беспомощном состоянии. Как раз достаточно времени, чтобы связать или надеть на него наручники. Разумеется, как и любое оружие и спецсредства, шокеры запрещено применять против детей, пожилых людей, инвалидов и беременных женщин.