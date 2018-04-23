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23.04.2018 19:46
Рубрика: Происшествия

Террористы будут в шоке

Авиарейсы станет сопровождать спецназ
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7550 (87)
Точку в полувековом споре - кто и как должен охранять пассажирские авиарейсы в России - возможно, поставит документ, проект которого разрабатывают эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии. Спорных вопросов три: надо ли сажать в авиасалон бойца, от какого ведомства и чем его вооружить. Впрочем, это - ключевые вопросы. При подробном рассмотрении они буквально расползаются еще на десятки подвопросов.
Вооружать пилотов гражданской авиации отказались уже давно. Охрана рейсов - задача специалистов. Фото: Сергей Михеев/ РГ Вооружать пилотов гражданской авиации отказались уже давно. Охрана рейсов - задача специалистов. Фото: Сергей Михеев/ РГ
Вооружать пилотов гражданской авиации отказались уже давно. Охрана рейсов - задача специалистов. Фото: Сергей Михеев/ РГ

Напомним, речь идет о необходимости или ненадобности присутствия в пассажирском кресле бойца спецподразделения, который должен обезвредить угонщика самолета или террориста. Мол, преступник только-только заявляет о захвате самолета, как вдруг никому не известный и неприметный на первый взгляд пассажир выхватывает пистолет и убивает террориста. Все красиво. Но не так просто.

Во-первых, спецназовец может не попасть в террориста. Пуля может угодить в случайного человека и, что еще страшнее, пробить обшивку самолета и погубить всех. Чтобы этого не случилось, и придумали травматические пистолеты - оружие, стреляющее резиновыми пулями. Вырубить человека такая пуля может, но пробить фюзеляж самолета - нет.

Фото: Depositphotos.com
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Во-вторых, спецназовец может промахнуться и резиновой пулей, а террорист все равно успеет нажать кнопку и взорвать самолет. В-третьих, что самое страшное, террорист-смертник вообще может ничего не требовать и даже не объявляться, а просто инкогнито привести в действие взрывное устройство. Именно поэтому и произошел перекос в пользу технических средств контроля - мол, проще оружие и взрывчатку обнаружить, что называется, на подходе. То есть при помощи всяких рамок и прочих детекторов.

Создалась весьма странная ситуация, в том числе и юридическая. Ни одно из силовых или правоохранительных ведомств не подтверждает, что кто-то из их сотрудников сопровождает пассажирские авиарейсы. Нет этого в законодательстве, а значит, и в штатах структур. В так называемых транспортных линейных отделах полиции говорят - да, мы задерживаем всяких хулиганов и дебоширов, но уже после приземления лайнера. Говорят, в один из десяти самолетов когда-то сажали спецназовца (а, может, и сажают до сих пор), однако он не вмешивается в бытовые конфликты. Но вдруг случится так, что, казалось бы, обычный пьяница, обрушит лайнер? Получается, заниматься так называемой внутренней охраной пассажирских рейсов официально могут только частные охранники авиакомпаний.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Корреспонденту "РГ" стало известно, что эксперты ФСБ, МВД и Росгвардии совместно разрабатывают проект документа, регламентирующего защиту пассажирских самолетов. Видимо, каждый рейс - внутренний и внешний - будут сопровождать от двух до шести специально подготовленных сотрудников. Почему не один боец - понятно, - его надо страховать и прикрывать (вдруг ему станет плохо, или его смогут вычислить террористы).

Определяются и с вооружением. Уже отказались от снабжения пилотов пистолетами Макарова (когда-то выдавали два-три ПМ на экипаж). Теперь предлагают вооружать сопровождающих лайнеры спецназовцев элекрошокерами.
Скорее всего, речь пойдет о так называемых стреляющих устройствах типа ГАРД. Это - дистанционно-компактное электрошоковое устройство со сменной обоймой на пять выстрелов. При нажатии на спуск аппарата высоковольтный разряд инициирует два картриджа, из которых вылетают "зонды", разматывая провод и создавая токопроводящую линию до цели. То есть в одежду нападающего втыкаются два контакта и его весьма чувствительно бьет током, мощность разряда - 10 Вт. В гражданском варианте мощность будет до 3 Вт.

Видимо, каждый рейс будут сопровождать от двух до шести специально подготовленных сотрудников

В зависимости от картриджа стрелять можно на расстояние от 3 до 10 метров. Весит устройство 600 граммов, источник питания - литиевый полимерный аккумулятор. Есть лазерный целеуказатель - промахнуться сложно. Самое главное - электрошок для человека не смертелен, его скрутит судорога, он может потерять сознание и 5-15 минут быть в беспомощном состоянии. Как раз достаточно времени, чтобы связать или надеть на него наручники. Разумеется, как и любое оружие и спецсредства, шокеры запрещено применять против детей, пожилых людей, инвалидов и беременных женщин.

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