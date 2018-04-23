Участника банды GTA признали вменяемым

Эксперты признали вменяемым раненого, но выжившего в перестрелке с конвоем участника банды GTA, которая в свое время стала кошмаром для подмосковных водителей, Хазратхона Додохонова.

На заседании Московского областного суда были оглашены результаты судебно-психиатрической экспертизы, согласно которой Додохонов каким-либо психическим заболеванием не страдает и может принимать участие в судебных заседаниях.

Бандой GTA в СМИ окрестили преступную группу, которая орудовала в Подмосковье в 2012-2014 годах. Назвали их так в честь популярной компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) из-за картины их преступлений. Казалось, что все совершаемое ими не имело ни малейшего смысла. Преступники ночью разбрасывали на дорогах самодельные шипы. Водители останавливались из-за пробитых колес и их тут же убивали. Впрочем, сами члены банды опровергли версию о том, что подражали персонажам компьютерной игры. Сами себя они называли "Джамаатом".

Следствие установило, что при совершении убийств участники банды руководствовались лишь корыстными мотивами, похищая деньги своих жертв. По версии следствия, в банду входили не менее 15 выходцев из Средней Азии. По информации прокуратуры, группировка совершила в Московском регионе 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.

1 августа 2017 года пятеро членов банды в лифте суда напали на конвойных и завладели оружием. В перестрелке с росгвардейцами трое фигурантов были убиты, четвертый впоследствии скончался в больнице. Додохонов получил травмы, но выжил.