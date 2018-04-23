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23.04.2018 20:20
Рубрика: Происшествия

Ловля в сети

Сайты-двойники угрожают вкладам, билетам и репутации
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7550 (87)
История с визами для иностранных туристов, приключившаяся недавно в Египте, очень похожа на многочисленные случаи в других странах, в том числе и в России. Похоже, мы имеем дело с новым видом мошенничества в интернете.
За визу в египет жулики брали втрое больше. А визу не давали. Фото: depositphotos.com За визу в египет жулики брали втрое больше. А визу не давали. Фото: depositphotos.com
За визу в египет жулики брали втрое больше. А визу не давали. Фото: depositphotos.com

Напомним, иностранные туристы стали жаловать в МИД Египта на высокие сборы за электронные визы, которые оформили через сайт министерства, но, что самое важное, - и на непредоставление виз как таковых. Египтятне провели расследование, и выяснили что сайт оказался американской компанией-посредником, которая оказывает услуги за оформление виз в США и Европе. При этом туристы платили вместо 25 долларов почти 120. Египетские власти признали, что ничего поделать с ним не могут - "поддельный" сайт продолжает успешно работать и даже выдается в запросе международных поисковиков в первую очередь. К счастью, россиянам виза в Египет не нужна.

Это - фишинг, по сути - мошенничество, когда с помощью добавления или, наоборот, удаления каких-либо букв, цифр или знаков в доменном имени появляется новый сайт, очень похожий на уже существующий и достаточно раскрученный. С помощью такого сайта можно выманить у вас деньги, продать контрафактный товар под чужим брендом, распространить фейковую информацию.

Фото: Depositphotos.com
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В принципе, сама идея не нова, пугает ее техническое воплощение. И практическая беспомощность в борьбе с этим явлением структур, отвечающих за кибербезопасность. Некоторые юристы считают, что создателей сайтов-двойников можно привлечь к уголовной ответственности за незаконное использование торговой марки, клевету и мошенничество. Но привести хотя бы один пример судебного процесса над "мастерами фишинга" не могут. Успехи есть в борьбе против сайтов террористов, педофилов, отражении хакерских атак на банки, взломы серверов . Но фишинг - иной способ обмана в Сети. Действуя якобы от имени известных компаний, мошенники заключают контракты с заказчиками, чтобы эти компании перечисляли деньги на их счет. Становятся жертвами и обычные граждане, покупая непонятно у кого визы, билеты в театр, цирк, на спортивные состязания. Известно, что уже были продажи фальшивых электронных билетов на предстоящий ЧМ мира по футболу в России.

Более-менее успешно бороться с фишингом могут крупные компании, способные добиться блокировки ложного сайта и даже возмещения ущерба в суде.

А обычным гражданам для того, чтобы не стать жертвой мошенников, собеседники "РГ" в спецслужбах пока рекомендуют внимательно изучать название сайта. Над серьезным сайтом работают многочисленные коллективы профессионалов, которые крайне редко допускают грамматические и фактические ошибки и даже небрежности. Скажем, они вряд ли поставят просроченные новости. А если не указан почтовый ящик или вас для контакта отсылают на бесплатную почтовую службу, не сомневайтесь - сайт-двойник. Опять же, у настоящего сайта должны быть гостевая книга и форум с многочисленными посетителями, которые сложно сфабриковать в короткое время.

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