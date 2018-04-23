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23.04.2018 20:02
Рубрика: Происшествия

Вердикт не оспорен

Приговор убийце байкеров признан законным
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7550 (87)
Коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ рассмотрела жалобу на приговор Илье Асееву, осужденному к пожизненному заключению за убийство пяти байкеров в Подмосковье.

Представитель пресс-службы суда Валерия Захарова сообщила "РГ", что апелляционную жалобу Асеева суд оставил без удовлетворения, а приговор без изменения.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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На основании вердикта присяжных, признавших Асеева виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ - в убийстве двух и более лиц, и ему было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Московский областной суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда по 3 миллиона рублей каждому из потерпевших, а также о возмещении ущерба на общую сумму свыше 679 тысяч рублей.

Осужденный просил отменить приговор суда первой инстанции и отправить дело на новое рассмотрение в ином составе суда. Адвокат осужденного заявил, что присяжными заседателями якобы был нарушен порядок при вынесении вердикта.

В то же время, выступая в Верховном суде, прокурор заявила, что "при рассмотрении дела судом первой инстанции существенных нарушений уголовно-процессуальных норм допущено не было, были приняты во внимание все обстоятельства совершения преступления, и пожизненное лишение свободы полностью соответствует тяжести преступления". И попросила приговор преступнику не отменять.

Верховный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а приговор - без изменения

Массовое убийство членов байкерского клуба "Дикие сердцем" произошло ночью с седьмого на восьмое мая 2016 года в деревне Челохова в Подмосковье. 27-летний житель Егорьевска Асеев после совместной пьянки посчитал, что участники фестивального мотопробега его оскорбили. В отместку Асеев застрелил из самозарядного карабина пятерых байкеров.

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