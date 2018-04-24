Дептранс попросил объезжать место аварии на Рязанском проспекте

На Рязанском проспекте сегодня вечером произошла страшная авария. Самосвал, гружёный щебнем, буквально снес и раздавил две легковые машины.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе столичного управления ГИБДД, ДТП произошло на пересечении Рязанского проспекта (дом 16) и улицы Паперника. По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Департамент транспорта просит водителей воздержаться от поездок в район ДТП, движение там сейчас существенно затруднено.

Задерживаются маршруты наземного транспорта М7, Т63, 29,143, 169, 279.