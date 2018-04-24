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24.04.2018 12:11
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

До суда дошло дело о крупном хищении в банке

Текст: Владимир Полетаев

В Тверской районный суд Москвы поступило для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении президента АО "Евразийский" и еще пяти человек, обвиняемых в хищении 6,6 миллиарда рублей у банка "Народный кредит".

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС
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Как уточнили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, где утверждалось обвинительное заключение по этому делу, среди фигурантов также заместитель главы общества "Евразийский", бывшие председатель правления "Народного кредита" и его заместитель, начальник управления безопасности, а также некая жительница столицы. Все они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере.

А вот экс-президент АО "Евразийский" еще обвиняется и по части 1 статьи 222 УК РФ - в незаконном приобретении, хранении и перевозке огнестрельного оружия.

Следствие установило, что в период с 2013 по 2014 годы фигуранты дела путем выдачи заведомо невозвратных кредитов организациям, подконтрольным участникам группы, похитили более 5,5 млрд рублей банка "Народный кредит".

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По данным следствия, руководители АО "Евразийский" в 2014 году оставили криминальный след в Ростове-на-Дону - во время реализации проекта по строительству завода по сжиганию илового осадка очистных сооружений они похитили еще 1,1 миллиарда рублей.Часть украденных денег принадлежала ОАО "АМБ Банк".

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