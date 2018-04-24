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24.04.2018 22:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владельцы пароходов осуждены заочно

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7551 (88)
Бывший гендиректор ОАО "Совкомфлот" ("Современный коммерческий флот") Дмитрий Скарга и экс-президент ОАО "Новошип" ("Новороссийское морское пароходство") Тагир Измайлов получили по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно по делу о хищении более восьми миллиардов рублей.

Приговор вынесен заочно, так как оба фигуранта находятся в бегах и объявлены в международный розыск.

Кроме того, суд оштрафовал Скаргу на три миллиона рублей, а Измайлова - на два с половиной миллиона рублей.

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Как сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Таратуля, по этому делу осужден заочно еще один фигурант - Юрий Никитин, которому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого режима со штрафом в размере пять миллионов рублей. По версии следствия, именно он организовал преступное сообщество. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты были признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем (ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), в присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации незаконно приобретенных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Пока реально осужден по этому делу на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей Юрий Привалов, который заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и был осужден в особом порядке.

Суд и следствие установили, что в 2001-2005 годах Скарга и Измайлов, действуя в составе преступного сообщества, созданного Никитиным, совершили хищение денежных средств ОАО "Совкомфлот" и ОАО "Новошип" на сумму более 8 миллиардов рублей. После этого они легализовали часть похищенного имущества - свыше 5,5 миллиарда рублей. В Генпрокуратуре сообщали, что надзорное ведомство с 2006 года неоднократно обращалось к компетентным органам Великобритании и Северной Ирландии для выдачи России Скарги, Измайлова и Никитина, но получили отказ.

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