Топ-менеджеры судоходных компаний осуждены заочно

Бывший гендиректор ОАО "Совкомфлот" ("Современный коммерческий флот") Дмитрий Скарга и экс-президент ОАО "Новошип" ("Новороссийское морское пароходство") Тагир Измайлов получили по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно. Они были признаны виновными по делу о хищении более восьми миллиардов рублей. Приговор вынесен заочно, так как оба фигуранта находятся в бегах и объявлены в международный розыск.

Кроме того суд оштрафовал Скаргу на три миллиона рублей, а Измайлова - на два с половиной миллиона рублей.

Как сообщила пресс-секретарь Дорогомиловского суда Анастасия Таратуля, по этому делу осужден заочно еще один фигурант - Юрий Никитин, которому назначено наказание в виде 15 лет колонии строгого со штрафом в размере пять миллионов рублей. По версии следствия, именно он организовал преступное сообщество. В зависимости от роли и степени участия каждого фигуранты были признаны виновными в создании преступного сообщества и участии в нем (ч.ч. 1 и 3 ст. 210 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) присвоении (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации незаконно приобретенных средств (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

Пока реально осужден по этому делу на три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в один миллион рублей только Юрий Привалов. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Суд и следствие установили, что в 2001-2005 годах Скарга и Измайлов, действуя в составе преступного сообщества, созданного Никитиным, совершили хищение денежных средств ОАО "Совкомфлот" и ОАО "Новошип" на сумму более 8 миллиардов рублей. После этого они легализовали часть похищенного имущества - свыше 5,5 миллиарда рублей.