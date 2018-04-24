В Москве девушка умерла во время операции по увеличению груди

В одной из частных клиник Москвы во время операции умерла 32-летняя пациентка. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, трагедия произошла во время операции по увеличению груди. По предварительным данным, пациентка не пришла в себя после наркоза.

Как заявили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, по факту смерти молодой женщины возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи выяснили, что пластическая операция проводилась 15 апреля в медучреждении в Чапаевском переулке.

Точную причину смерти девушки выяснят судебно-медицинские эксперты. В рамках расследование следователи уже допросили врачей и руководителей клиники.



