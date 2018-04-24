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24.04.2018 22:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Националиста судят за хищения из банка

Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7551 (88)
В Мещанском районном суде столицы начался процесс по делу известного националиста Александра Белова (Поткина). Он обвиняется в легализации похищенных у БТА-банка нескольких сот миллионов рублей.

У него 14 апреля закончился срок заключения за экстремизм - он отсидел три с половиной года в колонии общего режима. Поткин по решению суда переведен до 11 июня под домашний арест. Но свобода его ограничена и все передвижения находятся под контролем Федеральной службы исполнения наказаний. Для этого ему надели специальный браслет электронного слежения.

В 2016 году Мещанский суд Москвы признал Поткина виновным в легализации похищенных у казахстанского БТА Банка денег и экстремизме, приговорил к 7,5 года колонии, а также взыскал ущерб в 4,9 миллиарда рублей. По жалобе на этот приговор президиум Мосгорсуда частично удовлетворил кассационное представление заместителя генпрокурора РФ и вернул дело в части экстремизма на новое апелляционное рассмотрение. Также в прокуратуру было возвращено дело по обвинению в легализации похищенных средств. Таким образом Мосгорсуд отменил приговор в части отмывания денег, оставив только экстремизм, и снизил срок до 3,5 года.

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Теперь ему инкриминируется попытка легализации имущества, полученного преступным путем с суммой ущерба уже в 300 миллионов рублей.

Поткин был задержан в Москве по делу о хищении пяти миллиардов рублей у вкладчиков БТА Банка. По мнению следствия, в 2012-2014 годах Поткин в составе группы лиц разработал преступную схему и совершил махинации, направленные на легализацию имущества, полученного преступным путем.

Главным фигурантом этого дела является арестованный во Франции экс-глава банка Мухтар Аблязов. Как следует из обвинительного заключения, он обратился к Поткину для организации преступного сообщества экстремистской направленности, обещая за это денежное вознаграждение. Следствие считает, что финансирование преступного сообщества осуществлялось под руководством Аблязова с помощью похищенных средств.

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