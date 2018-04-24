Охотники на амурских тигров выплатят штраф в 1,8 млн рублей

Приморский суд признал виновными двух мужчин, которые в августе 2015 года незаконно охотились на амурских тигров. Злоумышленники пытались продать шкуру одного из краснокнижных животных, но были задержаны полицией.

Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на слова представителя МВД России Ирины Волк.

Один из виновных в незаконной охоте был приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. Наказание второго - 10 месяцев исправительных работ с удержанием части заработной платы в доход государства.

Мужчинам также предстоит выплатить назначенное судом возмещение экологического ущерба, причененного государству - 1,8 миллиона рублей.