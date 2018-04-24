Суд перенес заседание по делу о крушении траулера "Дальний Восток"

Сахалинский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы, поданной осужденными по уголовному делу о крушении траулера "Дальний Восток".

Это связано с тем, что у одного из фигурантов сменился адвокат, пишет РИА Новости. Очередное заседание назначено на 3 мая.

Напомним, большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" потерпел крушение 2 апреля 2015 году. В катастрофе погибли 69 человек.

Виновными в трагедии осенью прошлого года Южно-Сахалинский городской суд признал первого заместителя гендиректора компании "Магеллан", которой принадлежало судно, Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого, а также бывшего капитана судна Анатолия Борисова. Все они получили от пяти лет восьми месяцев до 6,5 лет лишения свободы.

Адвокаты осужденных не согласились с приговором, указав "на незаконность и необоснованность приговора суда первой инстанции, недоказанность вины подсудимых". К рассмотрению их апелляций суд приступил 9 апреля.