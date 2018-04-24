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24.04.2018 10:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье из-за пожаров приостановили внутренние авиаперевозки

Текст: Юлия Гарднер

Лесные пожары в Амурской области послужили причиной приостановки внутренних авиаперевозок. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности, воздушные суда задействованы в ликвидации возгораний.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
Второй Бе-200 направили для тушения пожаров в Хабаровском крае

Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в Зее самолет Ан-2 пока не летает по маршруту Зея-Бомнак-Горный-Хвойный-Береговой. Его заменяют вертолеты Ми-8, которые теперь привлекают для тушения.

По словам собеседника агентства, как только обстановка придет в норму, рейсы по маршруту возобновят.

Напомним, с 8 апреля в области действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Для их ликвидации в регион прибыли вертолеты Восточного военного округа и самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

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