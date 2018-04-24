В Приамурье из-за пожаров приостановили внутренние авиаперевозки

Лесные пожары в Амурской области послужили причиной приостановки внутренних авиаперевозок. Как сообщили "Интерфаксу" в региональном центре гражданской защиты и пожарной безопасности, воздушные суда задействованы в ликвидации возгораний.

Из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в Зее самолет Ан-2 пока не летает по маршруту Зея-Бомнак-Горный-Хвойный-Береговой. Его заменяют вертолеты Ми-8, которые теперь привлекают для тушения.

По словам собеседника агентства, как только обстановка придет в норму, рейсы по маршруту возобновят.

Напомним, с 8 апреля в области действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров. Для их ликвидации в регион прибыли вертолеты Восточного военного округа и самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.