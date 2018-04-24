В приморских ТЦ выявили более тысячи нарушений пожарной безопасности

Прокуратура Приморского края выявила более тысячи нарушений правил пожарной безопасности при проверке торговых центров и других мест массового пребывания людей. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Проверено более сотни заведений. И ни одно из них не осталось без замечаний.

"По 15 объектам в качестве обеспечительных мер заявлены ходатайства о приостановлении деятельности", - говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Чаще всего в зданиях отсутствуют автоматические установки пожарной сигнализации, аварийного освещения на путях эвакуации. Запасные выходы загромождены горючими материалами, торговым и холодильным оборудованием, мебелью. В некоторых помещениях существующие системы дымоудаления и принудительной вентиляции не работают.

Проверку специалисты провели совместно с работниками регионального управления МЧС России и Дальневосточного управления Ростехнадзора. Это было сделано целенаправленно после трагедии в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове.