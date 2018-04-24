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24.04.2018 11:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В семи районах Хабаровского края введен особый противопожарный режим

Текст: Дина Непомнящая

В Амурском, Бикинском, Верхнебуреинском, Солнечном, Хабаровском районах, а также районах имени Полины Осипенко и Лазо введен особый противопожарный режим. Об этом сообщают в управлении лесами правительства края.

На данной территории зарегистрировано 11 лесных пожаров.

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- В целях стабилизации обстановки семи районам края предложено установить особый противопожарный режим, - заявил начальник отдела пожарной безопасности комитета Правительства края по гражданской защите Евгений Байдюк.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края в борьбе с возгораниями задействовано 157 человек и 30 единиц техники. В настоящее время локализовано два лесных пожара - в Вяземском и Нанайском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

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