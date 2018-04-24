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24.04.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Оренбуржье врачи оставили в теле пациента марлевый тампон

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Компенсацию в 200 тысяч рублей выплатит пациенту одна из больниц Оренбурга за оставленный в его теле после операции марлевый тампон.

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Как сообщила прокуратура Дзержинского района областного центра, такое решение вынес суд по иску оренбуржца, пострадавшего от действий медиков. Эта история началась еще в феврале 2014 года, когда больной перенес операцию по удалению селезенки. Выписавшись из медучреждения, пациент долгое время страдал от осложнений в пищеварительной системе.

В июне 2016 года видеогастроскопия показала, что в просвете желудке мужчины находится инородное тело. После его извлечения оказалось, что причиной болей была марлевая салфетка, оставленная во время хирургического вмешательства.

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Пострадавший обратился в суд. Иск поддержала прокуратура. По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы был сделан вывод о наличии дефекта оказания медицинской помощи.

- После проведения операции имели место неблагоприятные последствия - наличие инородного тела в области ложа селезенки, что привело к формированию абсцесса, миграция инородного тела в полость желудка с формированием свища стенки желудка, нарушение функции пищеварения, - отмечалось в заключении.

Дзержинский районный суд Оренбурга удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, взыскав с медучреждения 200 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.

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