В Оренбуржье врачи оставили в теле пациента марлевый тампон

Компенсацию в 200 тысяч рублей выплатит пациенту одна из больниц Оренбурга за оставленный в его теле после операции марлевый тампон.

Как сообщила прокуратура Дзержинского района областного центра, такое решение вынес суд по иску оренбуржца, пострадавшего от действий медиков. Эта история началась еще в феврале 2014 года, когда больной перенес операцию по удалению селезенки. Выписавшись из медучреждения, пациент долгое время страдал от осложнений в пищеварительной системе.

В июне 2016 года видеогастроскопия показала, что в просвете желудке мужчины находится инородное тело. После его извлечения оказалось, что причиной болей была марлевая салфетка, оставленная во время хирургического вмешательства.

Пострадавший обратился в суд. Иск поддержала прокуратура. По результатам комиссионной судебно-медицинской экспертизы был сделан вывод о наличии дефекта оказания медицинской помощи.

- После проведения операции имели место неблагоприятные последствия - наличие инородного тела в области ложа селезенки, что привело к формированию абсцесса, миграция инородного тела в полость желудка с формированием свища стенки желудка, нарушение функции пищеварения, - отмечалось в заключении.

Дзержинский районный суд Оренбурга удовлетворил требования истца о компенсации морального вреда, взыскав с медучреждения 200 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу.