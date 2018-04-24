В Перми рядом с Центральным рынком произошел крупный пожар

Сегодня в Перми сотрудники МЧС потушили крупный пожар в районе Центрального рынка. По свидетельствам очевидцев, огромный столб дыма с места происшествия было видно за несколько кварталов.

Как пояснили в ГУ МЧС по Пермскому краю, огонь охватил надворные постройки - сараи и гаражи по улицы Эпроновской. Примерная площадь пожара составила 150 квадратных метров, а его локализация заняла около одного часа.

В происшествии никто не пострадал. Точный ущерб и причины возгорания в настоящее время уточняются.