В Чите на месте взрыва в жилом доме нашли взрывчатку

Взрывчатка обнаружена на месте взрыва в жилом доме в столице Забайкальского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По данным правоохранительных органов, взрывчатое вещество может быть связано с преступлением в сфере недропользования: возможно, взрывчатка производилась для нелегальной добычи золота. По этому факту проводится проверка.

Напомним, вечером 23 апреля в одном из жилых домов Читы произошел взрыв в результате возгорания воздушно-газовой смеси из-за производящегося в помещении ремонта. Пострадал один человек.