В Красноярске школьница погибла из-за упавшего в ванну телефона

СК расследует причины трагической гибели девочки в Красноярске, получившей смертельный удар электрическим током в ванной комнате. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

ЧП произошло 19 апреля вечером. 13-летняя школьница пошла принимать ванну. Через некоторое время мать ребенка услышала крик и стала стучаться в дверь, но ответа не дождалась.

- Когда родственники сломали замок, то обнаружили тело ребенка с признаками поражения электрическим током, - рассказала старший помощник руководителя СК по краю Ольга Шаманская.

По предварительной версии, девочка уронила в воду находившийся на зарядке мобильный телефон и получила смертельный удар током.

В связи с гибелью ребенка СК возбуждено уголовное дело по ч 1 ст 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".