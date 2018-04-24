В Забайкалье расширили зону ЧС в связи с ростом лесных пожаров

Режим ЧС в связи со сложной лесопожарной обстановкой введен в Сретенском районе Забайкальского края. Об этом сегодня сообщил официальный сайт администрации территории.

Как пояснили в правительстве края, решение ввести особый режим стало реакцией на осложнение обстановки в районе, вызванной ростом количества лесных пожаров на территории муниципального образования. В результате на тушении возгораний на сегодня уже задействовано более половины всех имеющихся в Сретенском районе сил и техники.

По последним данным Авиалесоохраны, в Забайкальском крае действует 20 очагов лесных пожаров. Помимо Сретенского горят Красночикойский Могочинский, Петровск-Забайкальский Тунгокоченский, Улетовский, Хилокский и Чернышевский районах. Общая площади возгорания составляет 1937 гектаров.

В тушении пожаров участвует 433 человека. Кроме того задействовано 82 единицы техники.

Сейчас, как указывают в Авиалесоохране, угрозы от лесных пожаров населенным пунктам региона нет.