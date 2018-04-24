В Дагестане ликвидированы два боевика

В Дербентском районе Дагестана убиты двое участников незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики.

Силовики обнаружили боевиков в лесном массиве, в зоне действия КТО и предложили сложить оружие. Бандиты начали отстреливаться, и правоохранителям пришлось открыть ответный огонь.

Как отметил источник, боестолкновение произошло между селами Геджух и Чинар.

Напомним, в Дербенте и Дербентском районе действует режим КТО. В минувшую субботу силовики нейтрализовали девять членов НВФ, разбитых на две группы. По данным НАК, боевики готовились совершить теракты на майские праздники.