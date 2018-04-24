На Новгородчине ребенок лишился зубов на детской площадке

В Новгородской области следователи проверяют информацию об инциденте на детской площадке. В минувшие выходные, как сообщают очевидцы и местные СМИ, металлическая лестница упала на мальчика и выбила ему зубы.

ЧП произошло в городе Старая Русса, отмечают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Сейчас на место происшествия выехали следователи Старорусского межрайонного следственного отдела.

Специалистам предстоит опросить родителей пострадавшего ребенка, свидетелей, коммунальщиков, ответственных за обслуживание детской площадки. По результатам проверки в следственном управлении примут процессуальное решение.

Тем временем новгородцы, обсуждающие инцидент в социальных сетях, утверждают: на опасную детскую площадку жители Старой Руссы жаловались еще в прошлом году. Речь, в частности, шла о плохо закрепленных элементах площадки.