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24.04.2018 17:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Новгородчине ребенок лишился зубов на детской площадке

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области следователи проверяют информацию об инциденте на детской площадке. В минувшие выходные, как сообщают очевидцы и местные СМИ, металлическая лестница упала на мальчика и выбила ему зубы.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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ЧП произошло в городе Старая Русса, отмечают в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Сейчас на место происшествия выехали следователи Старорусского межрайонного следственного отдела.

Специалистам предстоит опросить родителей пострадавшего ребенка, свидетелей, коммунальщиков, ответственных за обслуживание детской площадки. По результатам проверки в следственном управлении примут процессуальное решение.

Тем временем новгородцы, обсуждающие инцидент в социальных сетях, утверждают: на опасную детскую площадку жители Старой Руссы жаловались еще в прошлом году. Речь, в частности, шла о плохо закрепленных элементах площадки.

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