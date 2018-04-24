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24.04.2018 15:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Не пустили в дом

Псковский управдом заплатит штраф за дискриминацию операторов связи
Текст: Ульяна Вылегжанина
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7550 (87)
В Псковской области управляющая компания не пускала "неугодного" оператора связи в многоквартирный дом. Вначале поставщику кабельного телевидения и интернета вообще запретили пользоваться общедомовым оборудованием, затем предложили заплатить за его аренду в десять раз больше, чем платят конкуренты. В результате антимонопольная служба признала УК нарушителем закона о защите конкуренции.

Чтобы предоставлять жильцам услуги кабельного телевидения и Интернета, провайдеру требуется доступ к техническим помещениям. Как говорится в Жилищном кодексе РФ, требовать у операторов связи плату за аренду этих помещений вправе только собственники квартир - и только при наличии положительного решения общедомового собрания жильцов. При этом закон о защите конкуренции запрещает делить поставщиков на "своих" и "чужих", требуя с "неугодных" операторов связи повышенную арендную плату.

Фото: Максим Шеметов/ТАСС
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- В доме, о котором идет речь, услуги связи жильцам много лет оказывал один провайдер, не плативший никаких денег за аренду общедомового имущества, - сообщила заместитель руководителя псковского УФАС Татьяна Бойко. - Когда другой провайдер попытался сделать то же самое, УК поначалу просто не пустила его в технические помещения, где должно размещаться телекоммуникационное оборудование. После жалобы в УФАС управляющая компания заключила договор со "своим" оператором связи, предоставив ему в аренду общедомовое имущество за пятьсот рублей в месяц. А "чужаку" предложила заключить тот же договор, но платить пять тысяч рублей в месяц. При этом коммунальщики "забыли" узнать мнение жильцов, которые являются законными владельцами общедомовых помещений.

Сотрудники антимонопольной службы посчитали, что УК таким образом пыталась координировать деятельность операторов связи и создавала препятствия для работы одного из конкурентов. Сейчас компания должна устранить нарушения антимонопольного законодательства. Кроме того, коммунальщикам грозит крупный штраф - больше полумиллиона рублей.

Случай, о котором идет речь, произошел в городе Великие Луки. Однако подобные нарушения, по словам Татьяны Бойко, недавно фиксировались и в Пскове.

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