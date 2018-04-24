В Петербурге станцию метро проверили из-за бесхозного предмета

В Петербурге возобновлена работа станции метро "Площадь Восстания". Центральную пересадочную станцию городской подземки закрыли прямо в утренний час пик.

Как сообщает пресс-служба петербургской подземки, причиной перекрытия станции послужил бесхозный предмет. После его обследования станцию открыли для пассажиров.

Закрытие станции "Площадь Восстания" привело к транспортному коллапсу. На "Владимирской", "Пушкинской", "Гостином дворе" и "Сенной площади" на платформах стояли толпы пассажиров, людям приходилось пропускать несколько поездов прежде чем им удавалось попасть в вагон.

Отметим, что с начала апреля это уже 29-й случай в петербургском метрополитене, когда станции перекрывают из-за вещей, которые забывают пассажиры.