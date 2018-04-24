Ростовчанина оштрафовали за курение и экстренную посадку самолета

В Москве сотрудники полиции оштрафовали 54-летнего жителя Ростова-на-Дону за курение на борту летевшего в Санкт-Петербург самолета. Нарушение законодательства стало причиной экстренной посадки воздушного судна в столичном аэропорту Внуково.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина закурил в туалете на борту судна во время перелета, и командир авиалайнера принял решение о вынужденной посадке.

"Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелета, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково", - сообщила Ирина Волк.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах". После чего самолет вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в Пулково.