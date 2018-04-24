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24.04.2018 04:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ростовчанина оштрафовали за курение и экстренную посадку самолета

Текст: Николай Грищенко

В Москве сотрудники полиции оштрафовали 54-летнего жителя Ростова-на-Дону за курение на борту летевшего в Санкт-Петербург самолета. Нарушение законодательства стало причиной экстренной посадки воздушного судна в столичном аэропорту Внуково.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, мужчина закурил в туалете на борту судна во время перелета, и командир авиалайнера принял решение о вынужденной посадке.

"Правонарушитель, куривший на борту воздушного судна во время перелета, был доставлен в дежурную часть линейного отдела полиции МВД России в аэропорту Внуково", - сообщила Ирина Волк.

В отношении задержанного был составлен административный протокол по статье "Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях в помещениях и на объектах". После чего самолет вылетел из аэропорта Внуково и приземлился в Пулково.

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