В Сочи столкнулись пассажирский автобус и маршрутка

По информации пресс-службы ГУ МВД России по краю, сообщение об этом ДТП поступило в дежурную часть УВД по городу Сочи сегодня около 13 часов 30 минут.

По предварительным данным правоохранителей, ЧП произошло на Мамаевском перевале курорта. Здесь 50-летний водитель городского маршрутного такси Hyundai County (он ехал по Батумскому шоссе из центра в сторону Лазаревского район) на подъеме "допустил столкновение" с двигавшимся в попутном направлении автобусом МАЗ.

Сообщается, что в момент ДТП в салоне микроавтобусе, кроме водителя, находилось также семь пассажиров. При этом в автобусе МАЗ пассажиров не было.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа УВД и бригада "скорой помощи". Сотрудники ДПС организовали регулировку движения. Устанавливается точное количество участников ДТП и пострадавших.