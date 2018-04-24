Замминистра ЖКХ Крыма уволен за использование Lexus в личных целях

Причиной увольнения по статье "утрата доверия" первого заместителя министра ЖКХ Крыма Александра Шептунова стало использование в личных целях служебного автомобиля Lexus. Об этом сообщил глава Комитета по противодействию коррупции Республики Крым Александр Акшатин.

По его данным, Шептунов взял в подведомственной организации служебный автомобиль представительского класса Lexus и использовал его в нерабочее время. При этом расходы на оплату автомобиля составляли 300 тысяч рублей. Эти факты были установлены и доказаны сотрудниками комитета по борьбе с коррупцией. В результате решение об увольнении "по утрате доверия" принял глава Крыма Сергей Аксенов. Документ об освобождении Шептунова от должности официально опубликован 17 апреля.

Кроме того, сообщил Александр Акшатин, с аналогичной формулировкой уволен один из заместителей председателей госкомитетов правительства Крыма.

По его данным, эта высокопоставленная чиновница не уведомила главу Крыма о конфликте интересов в своей служебной деятельности. Глава Комитета по противодействию коррупции также сообщил, что сегодня главе республики будут переданы материалы служебной проверки еще 15 чиновников правительства.