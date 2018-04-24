На Урале экс-полицейский осужден на семь лет за взятку

Бывший сотрудник полиции Первоуральска к приговорен семи годам колонии строгого режима за получение взятки. Об этом сообщает пресс-служба Свердловской областной прокуратуры.

В прошлом году оперуполномоченному поручили рассмотреть сообщение о преступлении по заявлению директора одного из предприятий - он подозревал другое юрлицо мошенничестве. Полицейский решил воспользоваться ситуацией и за свои "услуги" потребовал у заявителя вознаграждение.

"Он встретился в своем служебном кабинете с представителем компании и заявил, что без денег что-либо делать для раскрытия преступления не будет. И потребовал передать ему 5 процентов от суммы причиненного ущерба - это более 844 тысяч рублей", - рассказали в надзорном ведомстве.

Представитель заявителя, однако, на поводу у стража порядка не пошел и обратился в службу безопасности МВД области. Он под контролем правоохранителей передал деньги вымогателю. Во время рассмотрения дела подсудимый вину не признал, выдвинул версию, что деньги ему предлагали в долг.

"Предатель интересов службы уволен из системы МВД по отрицательным мотивам, а его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности", - подчеркнул официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

Первоуральский городской суд признал бывшего полицейского виновным в получении взятки (п. "б" ч. 5 ст. 290 УК РФ) и назначил ему наказание в виде семи лет в колонии строгого режима и штрафа.