Из-за снегопада в Екатеринбурге не смогли приземлиться три самолета

Три самолета, пунктом назначения которых был Екатеринбург, вынуждены были уйти на запасной аэродром из-за сильнейшего снегопада, который обрушился сегодня на Средний Урал.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово "Интерфаксу", из-за условий низкой видимости три рейса по решению экипажей приземлялись в Перми. Речь идет о самолетах, следовавших из Москвы, Антальи и Дубая. Сейчас они уже прибыли в Екатеринбург.

Снег в городе не прекращается, хотя метель уже утихла. Екатеринбург встал в семибалльные пробки, с утра на дорогах области зарегистрировано более 50 ДТП, причиной большинства которых стала, в том числе, летняя резина (многие автовладельцы успели "переобуться", так как погода позволяла).

Сейчас достаточно тепло, но к вечеру возможно понижение температуры, ожидается гололед, и водителям, которые уже сменили шины, лучше не выезжать на дороги, особенно - на загородные.

Свердловское управление ГИБДД направило предупреждение на автовокзалы о том, что с наступлением темноты возможно придется прекратить движение междугороднего пассажирского транспорта.

"Наибольшее количество осадков ожидается в Екатеринбурге, Тавдинском, Талицком и Туринском городских округах, Каменске-Уральском и в Ирбите. Из-за сильных осадков возможны перебои в подаче электроэнергии", - сообщает пресс-служба МЧС Среднего Урала.