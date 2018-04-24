В Екатеринбурге проверят информацию об избиении 92-летнего ветерана

Правоохранительные органы Екатеринбурга проверяют появившуюся в СМИ информацию об избиении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны.

"Инцидент произошел несколько дней назад: на почве конфликта пожилому мужчине нанес травмы его родственник. Ветеран был госпитализирован", - сообщили в пресс-службе Следственного комитета Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ управления МВД по Екатеринбургу в свою очередь сообщили о проверке по факту заявления пострадавшего. Полицейские уже опросили мужчину, который, предположительно, избил пенсионера. Назначена судмедэкспертиза для уточнения тяжести нанесенных ветерану травм.