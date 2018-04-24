На Урале при демонтаже окон пострадала студентка

Правоохранительные органы Краснотурьинска выясняют обстоятельства несчастного случая, в результате которого студентка местного колледжа искусств получила черепно-мозговую травму.

- Инцидент произошел 19 апреля у здания общежития: на девушку упала рама либо фрагмент доски, возможно, подоконника. Пострадавшую увезли в городскую больницу, - рассказала официальный представитель Свердловской облпрокуратуры Марина Канатова.

Сообщается, что за несколько дней до этого в здании начали менять окна. Компания-подрядчик демонтировала старые окна - один работник сбрасывал их вниз, а второй следил, чтобы у общежития никого не было.

- 19 апреля сотрудник, который разбирал старые окна, пришел на работу пораньше и, не дождавшись напарника, приступил к демонтажу. Как раз в это время у здания шла 19-летняя студентка, и фрагмент окна упал на нее, - сообщил подробности ЧП пресс-секретарь Следственного комитета области Александр Шульга.

Врачи диагностировали у пострадавшей черепно-мозговую травму.

Процессуальное решение по факту несчастного случая будет принято по результатам начавшейся проверки.