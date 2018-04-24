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24.04.2018 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге при пожаре погиб работник автосервиса

Текст: Татьяна Воробьева

Сегодня днем в Екатеринбурге загорелось трехэтажное административное здание с офисами на улице Шефской. Погиб одни человек.

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"Пожар случился в подвале, на площади 15 квадратных метров. До прибытия подразделений из здания эвакуировались 30 человек. Сейчас пламя локализовано, пожарные ведут проливку сгоревших конструкций", - сообщает пресс-служба МЧС Среднего Урала.

Как рассказали в региональном СК, в ходе тушения пожара поступило сообщение об обнаружении тела мужчины - работника автосервиса. Его тело передадут судмедэкспертам для определения точной причины смерти. Назначена экспертиза для выяснения причин возгорания.

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