В Екатеринбурге при пожаре погиб работник автосервиса

Сегодня днем в Екатеринбурге загорелось трехэтажное административное здание с офисами на улице Шефской. Погиб одни человек.

"Пожар случился в подвале, на площади 15 квадратных метров. До прибытия подразделений из здания эвакуировались 30 человек. Сейчас пламя локализовано, пожарные ведут проливку сгоревших конструкций", - сообщает пресс-служба МЧС Среднего Урала.

Как рассказали в региональном СК, в ходе тушения пожара поступило сообщение об обнаружении тела мужчины - работника автосервиса. Его тело передадут судмедэкспертам для определения точной причины смерти. Назначена экспертиза для выяснения причин возгорания.