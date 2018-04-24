В Сургуте проверят видео, на котором ребенка насильно уводят с площадки

Следственный комитет ХМАО-Югры проверят видеозапись, сделанную наружными камерами наблюдения в Сургуте. Ролик запечатлел, как некий мужчина забирает с детской площадки девочку против ее воли и увозит в неизвестном направлении.

"Организована доследственная проверка по опубликованной в СМИ видеозаписи, сделанной 23 апреля около пяти вечера. На ней мужчина увозит из двора дома на улице 30 лет Победы девочку - она пытается сопротивляться", - сообщает пресс-служба ведомства.

Когда машина с ребенком отъезжает из зоны обзора камеры, на улице появляется женщина - вероятно, мать девочки. Она ищет ребенка и гуляющие рядом дети указывают ей направление, в котором уехал автомобиль. От момента, когда женщина оставила ребенка на качелях и отошла, и до времени, когда его увезли, прошли считанные минуты.

"Каких-либо заявлений в правоохранительные органы о пропаже ребенка пока не поступало", - констатируют в СК.

Следователи ищут женщину, которая привела девочку на площадку, мужчину, забравшего ребенка, а также - свидетелей случившегося.