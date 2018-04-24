В РФ экстрадировали участника колумбийского наркокартеля из Голландии

История с разгромом международной банды, организовавшей масштабный транзит кокаина в Россию, завершена. Причем возглавлявший наркокартель человек - Гвидо Волтерс - гражданин не России, а Королевства Нидерландов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила "РГ", что из Бельгии в Россию экстрадирован 58-летний гражданин Голландии, обвиняемый в причастности к организации канала поставки наркотического средства кокаина из Республики Колумбия в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии через территорию Российской Федерации. Фигурант входил в состав организованной группы, участники которой начиняли кокаином легальные грузы, поступающие из Колумбии в Россию. В дальнейшем наркотик уже в составе нового легального груза, шедшего на экспорт (как правило, в гранулированном полиэтилене), пересылался в Европу.

Обвиняемый был объявлен в международный розыск на основании запроса Следственного департамента МВД России около 7 лет назад и позже задержан на территории Бельгии. Сегодня в сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России он доставлен в Москву.

Напомним, уголовное дело против Волтерса находится в производстве Следственного департамента МВД России. Его объявили в международный розыск в апреле 2010 года. Спустя три года его обнаружили в Бельгии, в связи с чем Генпрокуратура РФ направила запрос о его выдаче. В марте 2018 года удалось добиться решения о его выдаче.

Кстати, буквально накануне полиция Нидерландов, в порту Антверпена, задержала шестерых подозреваемых в контрабанде 4,5 тонн кокаина стоимостью около 170 миллионов евро. Кокаин нашли в одном из контейнеров, где должны были находиться бананы. Возможно, что к этой огромной партии дури имела отношение и банда Волтерса.