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24.04.2018 21:35
Рубрика: Происшествия

Защищавший Надежду Савченко адвокат Фейгин лишен статуса

Совет адвокатской палаты Москвы лишил статуса адвоката Марка Фейгина, известного защитой Надежды Савченко и скандальной группы Pussy Riot, передает ТАСС.

"Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката", - подтвердила адвокат Сталина Гуревич, заявление которой стало основанием для рассмотрения этого вопроса.

Адвоката Фейгина допустили защищать Леонида Развозжаева

Причиной лишения профессионального статуса стало представление Минюста РФ и ее заявление в связи с неподобающими высказываниями адвоката в ее адрес и в адрес ее доверителя, журналиста и блогера Анатолия Шария.

Сам Фейгин эту информацию подтвердил.

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