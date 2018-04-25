МАДИ не стала штрафовать водителей "неотложек"

Один из пользователей популярного мобильного сервиса "Помощник Москвы" попытался привлечь к административной ответственности водителей "скорой помощи". Мужчина не поленился сфотографировать реанимобили под запрещающими знаками и на газонах и отправить их в МАДИ через приложение.

Бдительный москвич собрал сразу несколько случаев неправильной парковки "скорой помощи". Например, у Белорусского вокзала он заметил машину врачей под запрещающим знаком. А у метро "Ясенево" реанимобиль выехал на зеленую зону. Через "Помощник Москвы" гражданин отправил свою коллекцию в МАДИ и стал ждать, когда нарушителей оштрафуют. Аудитория соцсетей вылила целый поток неодобрительных комментариев в ответ. В самом деле: зачем "инспектор" поднял руку на "скорую"? Машины ведь не просто так встают в формально неположенных местах, речь ведь идет о жизни и здоровье москвичей.

Как выяснилось, "автоматом" такие взыскания не выписываются. "Водителей "скорой помощи" не штрафуют, ведь в любом случае нужно руководствоваться здравым смыслом", - рассказали "РГ" в пресс-службе МАДИ. Впрочем, бдительность народных инспекторов, скачавших "Помощник", действительно помогает дорожникам привлекать к ответственности автохамов на "гражданских" машинах. Приложение уже скачали больше 200 тысяч раз. С наступлением тепла активность рядовых пользователей возрастет: начнется "сезон" парковки на газонах. Стоит отметить, что все присланные фотографии разбирают в ГИБДД, МАДИ и АМПП. Если выяснится, что картинку "отфотошопили", пользователя заблокируют в сервисе.