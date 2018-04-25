Под Владимиром охотник застрелил друга вместо гуся

Владимирские следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Эта история произошла 23 апреля в Петушинском районе. Двое друзей: один из Переславля-Залесского, другой из Москвы, - договорились вместе поохотиться на гусей. Захватили все необходимые документы и разрешения, приехали во Владимирскую область, разместились в гостинице, а ранним утром отправились за птицей.

- Около 05.30 переславец выстрелил из карабина 16 калибра в летящую стаю гусей, но попал в друга, оказавшегося в зоне выстрела, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Владимирской области Ирина Минина.

Охотник вызвал "скорую помощь", положил раненого в свою машину и поехал навстречу медикам. Он довез друга до "скорой", но по дороге в больницу москвич скончался.

- Подозреваемый нарушил правила техники безопасности при обращении с охотничьим оружием. Ими запрещена стрельба по взлетающей птице ниже 30 метров на дистанции десять метров. Есть и другое правило: стрельбу пулей, даже из гладкоствольных ружей, охотник должен производить с особой осторожностью и только убедившись, что в направлении выстрела нет людей, - продолжила Минина.

Уголовное дело возбуждено по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Подозреваемый и погибший дружили много лет и часто общались семьями.