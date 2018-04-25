Увеличилось число жертв московского урагана

Число жертв недавнего урагана в Москве достигло двух. Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе городского департамента здравоохранения, в одной из больниц скончалась 84-летняя женщина.

Пожилую пациентку доставили в стационар 21 апреля после сильной бури в Москве. Сегодня поступила информация о ее смерти. Таким образом, количество жертв стихии достигло двух: ранее в одной из больниц скончалась 12-летняя школьница, которую серьезно травмировал оторвавшийся павильон для мусорных баков.

По данным департамента здравоохранения, в больницах остаются 11 пострадавших от урагана.