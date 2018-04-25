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25.04.2018 23:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве с инфекцией госпитализированы четверо строителей

В столице у восьми строителей диагностирована кишечная инфекция, передает РИА Новости сообщение Роспотребнадзора. Четверо из них госпитализированы в состоянии легкой и средней степени тяжести.

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"При поступлении информации об очаге групповой заболеваемости острой кишечной инфекции среди строительных рабочих компании ООО "МАКРО" в Центральном административном округе города Москвы сотрудниками управления Роспотребнадзора по городу Москве незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - подтвердили в ведомстве.

Пока причина возникновения инфекции не установлена. Специалисты взяли необходимые пробы на экспертизу.

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