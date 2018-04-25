В Орле убийцу двух человек приговорили к 13 годам колонии

Вступил в законную силу обвинительный приговор суда, вынесенный в отношении жителя пригорода Орла Игоря Антонова. Его признали виновным в гибели жены и пасынка.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, преступления были совершены в июле 2017 года. В тот день в гости приехал сын жены Антонова от первого брака. Супруги устроили застолье и поссорились. В ходе перепалки мужчина схватил нож и ударил им жену в живот. Ранение оказалось смертельным.

Сын бросился на помощь матери, но получил два огнестрельных ранения в грудь из охотничьего ружья. Молодой человек скончался на месте. Затем подусдимый пытался сжечь автомобиль пасынка, выстрелив в него из сигнального пистолета, но машина не сгорела.

- Суд согласился с мнением гособвинителя и по совокупности преступлений назначил Антонову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала старший помощник облпрокурора Елена Семина.

Кроме того, осужденного обязали выплатить два миллиона рублей родственникам погибшей в счет возмещения причиненного морального вреда. Антонов подавал апелляционную жалобу, но областная коллегия по уголовным делам оставила приговор без изменения.