В Подмосковье возбудили дело из-за ЧП с электричкой

В Московской области возбуждено уголовное дело после ЧП с электричкой, которая травмировала троих подростков.

Напомним, что инцидент произошел днем 20 апреля. Около 13:25 у электрички "Москва-Казанская - 47 километр" оторвалась створка двери в третьем вагоне. Конструкция отлетела прямо на 17-летних парней, стоявших на платформе Томилино. Они получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте, дело возбуждено по статье 238 УК РФ - "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".