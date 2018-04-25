Видео: Тамбовский вор усыпал тротуар деньгами

В Тамбове задержан подозреваемый в краже крупной суммы из кредитного кооператива, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

- Молодой человек проник в офис коммерческой организации, вскрыл сейф и забрал оттуда более 30 миллионов рублей. Деньги он сложил в дорожную сумку и скрылся, - рассказали в полиции.

По дороге с места преступления с вором случилась неприятность, которую зафиксировали камеры наружного наблюдения: из раскрывшейся сумки на тротуар высыпались пачки денег. На земле оказалось по меньшей мере полтора миллиона рублей. Преступник подобрал пару пачек, но затем решил, что время дороже и ушел. К чести прохожих - они удивлялись валяющимся в слякоти пачкам тысячерублевых купюр, но подбирать их никто не пытался.

- Задержан 27-летний житель Тамбова. Большую часть похищенного нашли в его гараже - миллионы были сложены в мешок из-под сахара. Часть похищенного подозреваемый успел потратить на возврат долгов и покупку квартиры, - рассказала Ирина Волк.

Против задержанного возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).