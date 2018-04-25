Новости

СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому 09:44
ЕС отказался помогать восстанавливать Сирию до политического урегулирования 09:42
В Волгограде экс-чиновника Ростехнадзора заподозрили во взятке 09:41
Путин: Ряд стран играют на руку террористам, используя силу в обход СБ ООН 09:35
Рядом с Анапой произошло землетрясение магнитудой 4,2 балла 09:31
Названы самые импортируемые в Россию иномарки 09:30
Видео с похищением ребенка в Сургуте оказалось постановкой 09:26
В Петербурге на доме Даниила Гранина установят мемориальную доску 09:16
На свердловской трассе перевернулся рейсовый автобус 09:11
Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию 09:06
Россия поднимет в небо новый ракетоносец 09:01
В Беларуси сократилась площадь радиоактивного загрязнения лесов 09:00
В честь рождения сына у принца Уильяма в Лондоне дали салют 08:57
В детсаду Петербурга произошла вспышка сальмонеллеза 08:53
Видео: Минобороны показало три новых броневика 08:29
Кабмин утвердил требования энергетической эффективности к госзакупкам 08:03
Камчатский вулкан Ключевской напомнил о себе выбросом пепла 07:59
Неизвестный открыл огонь в мексиканской школе 07:53
Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS 07:53
Япония выразила протест Южной Корее из-за десерта 07:15
Ранивший полицейских в Техасе латиноамериканец задержан 07:13
Президенты Республики Корея и США запланировали встречу в мае 07:07
На Дальнем Востоке зафиксировано 57 лесных пожаров 06:45
В Перу линчевали обвиненного в убийстве знахарки канадца 06:40
Водитель фургона-убийцы в Торонто оказался женоненавистником 06:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны
Систему ПВО России назвали одним из самых грозных активов страны
В России похолодает до минус 22 градусов
В России похолодает до минус 22 градусов
Учеников автошкол выпустят на автомагистраль
Учеников автошкол выпустят на автомагистраль
25.04.2018 06:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке зафиксировано 57 лесных пожаров

Текст: Дина Непомнящая
Фото: Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю Фото: Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю
Фото: Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю

Почти 90 тысяч гектаров достигла общая площадь природных пожаров в России. Самая большая территория, охваченная огнем - Амурская область, где продолжает действовать режим ЧС. Всего в регионе зафиксировано 25 возгораний, одно из них на территории Хинганского заповедника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию федеральной службы Авиалесоохраны.

В Забайкалье расширили зону ЧС в связи с ростом лесных пожаров

В Приморском крае на территории 1,9 тысячи гектаров бушет 16 лесных пожаров. В Еврейской автономной области - три пожара на площади 41 гектар.

Особый противопожарный режим введен в семи районах Хабаровского края. Здесь отмечено 13 возгораний общей площадью около четырех тысяч гектаров.

По информации пресс-службы МЧС России, накануне местные спасатели ликвидировали возгорание у поселка Литовко Амурского района.

- Угроза от природного пожара для населенного пункта снята. Пал сухой травы ликвидирован, очаги огня потушены, - заявляют в пресс-службе.

Вертолеты ВВО отправили в Приамурье для тушения пожаров

Для тушения пожара был использован вертолет Ми-26 Хабаровского авационно-спастельного центра МЧС России, первым вылетевший на место происшествия со спасательной командой. С воздуха на очаги огня сбросили более 200 тонн воды. Также были задействованы бульдозер для прокладки дополнительной минерализованной полосы и пожарный автомобиль ближайшей воинской части. Помощь в тушении пожара спасателям оказывало и местное население.

Главное сегодня

Саудовская Аравия призвала Катар ввести войска в Сирию
СК решил изменить меру пресечения Алексею Малобродскому
Россия поднимет в небо новый ракетоносец
Пушков ответил на угрозы генсека Совета Европы в адрес РФ
Посольство РФ: Лондон игнорирует запросы по делу об убийстве Глушкова