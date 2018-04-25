На Дальнем Востоке зафиксировано 57 лесных пожаров

Почти 90 тысяч гектаров достигла общая площадь природных пожаров в России. Самая большая территория, охваченная огнем - Амурская область, где продолжает действовать режим ЧС. Всего в регионе зафиксировано 25 возгораний, одно из них на территории Хинганского заповедника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию федеральной службы Авиалесоохраны.

В Приморском крае на территории 1,9 тысячи гектаров бушет 16 лесных пожаров. В Еврейской автономной области - три пожара на площади 41 гектар.

Особый противопожарный режим введен в семи районах Хабаровского края. Здесь отмечено 13 возгораний общей площадью около четырех тысяч гектаров.

По информации пресс-службы МЧС России, накануне местные спасатели ликвидировали возгорание у поселка Литовко Амурского района.

- Угроза от природного пожара для населенного пункта снята. Пал сухой травы ликвидирован, очаги огня потушены, - заявляют в пресс-службе.

Для тушения пожара был использован вертолет Ми-26 Хабаровского авационно-спастельного центра МЧС России, первым вылетевший на место происшествия со спасательной командой. С воздуха на очаги огня сбросили более 200 тонн воды. Также были задействованы бульдозер для прокладки дополнительной минерализованной полосы и пожарный автомобиль ближайшей воинской части. Помощь в тушении пожара спасателям оказывало и местное население.