Начались выплаты пособий семьям пилотов упавшего в Хабаровске Ми-8

Началось перечисление материальной помощи членам семей летчиков погибших в авиакатастрофе вертолета Ми-8, сообщает пресс-служба администрация Хабаровска.

Ведомство занималось оформлением документов и сейчас контролирует организацию выплат. В течение нескольких дней они будут осуществлены полностью.

- Правительством Хабаровского края выделены денежные средства в сумме шесть миллионов рублей. По одному миллиону на каждого погибшего. Они выплачиваются в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям. 600 тысяч рублей выделено на покрытие расходов по захоронению погибших вертолетчиков, - заявляют в пресс-службе.

Напомним, вертолет Ми-8 упал на прошлой неделе на пустыре в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске и загорелся. Из шести человек, находившихся на борту, не выжил никто. Похороны пятерых пилотов прошли в Хабаровске, шестого похоронили на родине, в городе Пугачеве Саратовской области.