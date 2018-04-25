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25.04.2018 07:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Застрявшие в ОАЭ приморские моряки подали сигнал SOS

Текст: Ольга Журман

Ухудшилось состояние российских моряков с арестованного танкера "Кристалл Ист", находящегося в порту Шарджа Объединенных Арабских Эмиратов. Экипаж был вынужден подать сигнал SOS, сообщает "Интерфакс".

Фото: ТРК "Крым"/ 1tvcrimea.ru
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В прошлом году суда "Каролина Винд" и "Кристалл Ист", принадлежащие ООО "Находка-Портбункер", были арестованы в ОАЭ из-за долгов судовладельца "Газпромбанку". Осенью того же года моряки обратились за помощью в репатриации. Содействие властей и профсоюза помогло, экипажи вернулись домой. На смену морякам с танкера в ноябре 2017 года прибыли другие, которые теперь сами оказались в аналогичной ситуации.

Стоящий в порту танкер обесточен с начала декабря 2017 года. Наблюдаются перебои с доставкой топлива и продуктов. Обращение в МИД РФ не принесло результатов, так как по местному законодательству экипаж не может покинуть корабль без предоставления замены или пока судно не будет продано. Документы у моряков изъяты иммиграционными властями.

- Экипаж танкера "Кристалл Ист" послал в эфир сигнал SOS. Четверо моряков вынуждены были отправиться в местный госпиталь за медицинской помощью. А вахтенного помощника пришлось приводить в чувство с помощью капельниц, - сообщил представитель Российского профессионального союза моряков Владивостока Петр Осичанский.

По его словам, к урегулированию проблемы вновь подключились власти Приморья. Направлены письма полпреду президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу и заместителю председателя Совета директоров АО "Газпромбанк" об урегулировании споров между ООО "Находка-Портбункер" и "Газпромбанком".

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