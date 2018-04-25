Бывшего вице-мэра Уфы обвинили в превышении должностных полномочий

Бывшему вице-мэру администрации Уфы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского СК РФ.

По версии следствия, экс-чиновник был одним из должностных лиц, кто способствовал тому, что в Уфе граждан переселили из ветхого и аварийного жилья за счет бюджета, а не за счет инвесторов.

- Юридические лица, получившие землю в центре города под освоение, обязались направить собственные средства на снос находящихся на этой территории аварийных домов и расселение людей. Однако впоследствии, в период с 2008 по 2015 годы, некоторые аварийные дома были включены муниципальными чиновниками в федеральную программу "Жилище". Соответственно, произошло необоснованное выделение денег из бюджета на сумму 1,6 миллиарда рублей, - рассказали в пресс-службе следственного комитета РБ.

Средства на расселение выделены из трех источников: федерального, республиканского и муниципального бюджетов.

Ранее по данному уголовному делу предъявлено обвинение 46-летнему начальнику Управления капитального строительства мэрии Уфы. Он обвиняется сразу в двух преступлениях - превышении должностных полномочий и незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

Расследование уголовного дела продолжается.