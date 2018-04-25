В Пермском крае возбуждено дело по факту падения строительного крана

В Пермском каре следователи возбудили уголовное дело по факту падения башенного крана во дворе многоквартирного дома. Дело возбуждено по ч 1 ст 216 УК РФ "нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ", сообщили в пресс-службе краевого СК.

Напомним, в Добрянке 19 февраля во дворе строящегося 16-этажного дома во время демонтажа рухнул башенный кран. Никто не пострадал, однако были повреждены пять автомобилей.

Как пояснили в Следственном отделе по городу Добрянка, на сегодняшний день по факту происшествия завершена следственная проверка. По предварительным подсчетам, ущерб от падения крана составил более полумиллиона рублей. Виновному грозит наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет.